Новинки – китайские, сериалы – русские, певец года – Киркоров: итоги 2018-го от "Яндекса"

"Яндекс" составил списки тем, оказавшихся в центре внимания жителей Свердловской области в уходящем году. Это события, которые вызвали наибольший интерес, а также люди и вещи, которые впервые привлекли внимание или о которых по какой-то причине в этом году спрашивали гораздо больше, чем в прошлом. Для расчётов использовались данные о запросах за период с 1 января по 21 ноября 2018 года.

В номинации "Местные события" бесспорным лидером стал снос екатеринбургской телебашни. Среди других событий: открытие океанариума, гастроли "Цирка дю Солей", убийство девушек на Уктусе, землетрясение на Урале, запуск каршеринга "Делимобиль", концерт Стинга, закрытие магазинов MediaMarkt, открытие второго магазина "Леруа Мерлен", митинг против повышения пенсионного возраста.

"Самые заметные события года по всей стране одни и те же — чемпионат мира по футболу, Олимпиада в Пхёнчхане и пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Чтобы увидеть местную повестку за громкими темами, которые освещались федеральными СМИ, мы брали в этот список только те события, которые произошли на территории региона", - поясняют в интернет-компании.

Самыми популярными людьми стали спортсмены: Хабиб Нурмагомедов, Артем Дзюба и Игорь Акинфеев, Алина Загитова, Евгения Медведева, Лионель Месси, Денис Черышев. Также в связи со спортивной повесткой в топ-10 вошла президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, а также две женщины, прославившиеся исключительно за счет скандалов – Настя Рыбка и Ольга Глацких.

Также составлен топ-10 новинок. Тут правят бал китайцы: На первом месте Huawei Honor 10, далее - Huawei Honor 9 Lite и только на третьем Apple iPhone XS и iPhone XR. Дальше снова гаджеты: Xiaomi Redmi Note 5, Huawei Honor 8X, Samsung Galaxy S9, Huawei P20 Pro, Huawei Honor 7A Pro и Xiaomi Mi 8. На девятом месте "затесалась" отечественная новинка - новая Lada Granta.

Не обойтись в рейтинге и без номинаций "фильмы" и "сериалы". Топ-10 полнометражных картин возглавляет отечественная "Движение вверх", но вообще российских лент в топе не много. Вот как выглядят остальные позиции: "Мстители: Война бесконечности", "Дэдпул 2", "Веном", "Мир юрского периода 2", "Лёд", "Монстры на каникулах 3: Море зовёт", "Тренер", "Чёрная Пантера", "Суперсемейка 2". А вот среди сериалов все наоборот – весь топ российский. Возможно, это связано трендом на уход иностранных сериалов в сеть – отечественные телеканалы отказываются от закупки дорогих заграничных шоу. Вот как выглядит рейтинг: "Мажор", "Домашний арест", "Полицейский с Рублёвки", "Молодёжка", "Ивановы-Ивановы", "Улица", "Ольга", "Кровавая барыня", "Остров", "Реальные пацаны".

Что касается музыки: все очень неоднозначно. На первом месте украинская группа Kazka с песней "Плакала". На втором – "Цвет настроения синий" Филиппа Киркорова. Филипп попал в рейтинг еще дважды, спев с Егором Кридом ("Цвет настроения черный") и с Николаем Басковым ("Ибица").