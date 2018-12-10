Южноуралец купил детское порно и продал его в интернете

В Озерске 46-летнему местному жителю грозит до 10 лет тюрьмы за распространение детского порно.

Следствие установило, что пару лет назад через интернет злоумышленник купил фотографии и видеозаписи с порнографическими изображениями с участием несовершеннолетних, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

После за деньги мужчина продал фото и видео неустановленным лицам. В ходе предварительного следствия вину обвиняемый признал в полном объёме.

Уголовное дело направлено в суд.