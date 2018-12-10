10 Декабря 2018
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Экономика В России

Ужесточение контроля за обменом валют приведет к росту "серых" обменников и появлению бизнеса по подделке справок

Инициативы, усложняющие процедуру обмена валюты, - запрет уличных табло и требования подтверждения доходов физлица, производящего обмен - приведут к появлению "серых" обменников и нового вида нелегального микробизнеса. Глобально тенденция может свидетельствовать о желании ужесточить контроль за обращением наличных средств, передает корреспондент Накануне.RU.
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В декабре стало известно о письме Центробанка, направленном в кредитные организации. Якобы в нем регулятор рекомендовал запрашивать у физических лиц, проводящих обмен валюты, справку о подтверждении доходов. Существующий контроль за источниками происхождения средств крупных покупателей валюты ЦБ считает формальным, но ужесточение может коснуться не только операций по покупке валюты в больших количествах. Согласно этому письму, Банк России планирует максимально усложнить покупку-продажу валюты физическими лицами в уличных обменниках, если у них есть счёт в банке и карта любой из международных платёжных систем. Таким образом, ЦБ предлагает обменивать валюту безналичным способом, через свой банк. В ином случае с физлица может взиматься штраф.

Банки будут исполнять новое предписание Центробанка, заявили эксперты, однако это приведет к новым проблемам. Во-первых, начнет работу новый "серый рынок" справок о подтверждении доходов, считает финансовый омбудсмен Павел Медведев.

валюта, курс(2014)|Фото: Накануне.RU

"Если вы что-то не рыночным образом пытаетесь ограничить, вы должны решить, кто за это доплатит. Пример: государство ограничило возможности использования материнского капитала, вывело МФО из списка организаций, которые могут производить обналичку средств. В итоге обналичка стала дороже. В ответ на ограничения, усложняющие процедуру обмена, будут придуманы способы обхода, за которые заплатит гражданин", - отметил на тематической пресс-конференции Медведев.

В получении справок будут заинтересованы граждане, официально неработающие, которым негде взять настоящую форму 2-НДФЛ, добавили эксперты. Учитывая размеры "серого" рынка труда, выдача поддельных справок превратиться в микробизнес.

Другое, уже официальное изменение в области обмена денег, - запрет на размещение на улицах информационных табло с курсами валют. Проект прошел третье чтение. По мнению разработчиков, закон ударит по несанкционированным пунктам обмены валюты, но эксперты прогнозируют, что инициатива, напротив, увеличит число фейковых обменных пунктов. При этом обнаружить их правоохранителям будет сложнее, считает общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко: "Это было в 90-е, многие уже забыли. Меня лично "кидали" в центре Москвы, на Чистопрудном бульваре, в замаскированном окошке".

В новых инициативах эксперты увидели еще один шаг по ужесточению за оборотом наличных денег, но у населения он вызовет только негатив.

"Власти принимают ряд решений, которые граждан раздражают. И, на мой взгляд, не всегда эти решения стоят того, чтобы их реализовали. Подозреваю, что и повышение пенсионного возраста, тоже та самая овчинка из известной пословицы", - отметил финансовый омбудсмен.

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Ужесточение контроля за обменом валют приведет к росту "серых" обменников и появлению бизнеса по подделке справок

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Теги: обменники валют, Потапенко, павел Медведев, обмен валюты,



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