Во Львове ночью напали на отделение "Альфа-банка"

Во Львове неизвестные ночью напали на отделение "Альфа-банка". Они разбили стекло в двери и разрисовали стены помещения банка надписями. Об этом написал в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

По его словам, на здании хулиганы написали: "Альфа – вон из Львова".

Напомним, в марте прошлого года нацисты забросали камнями отделение "Альфа-банка" в центре Киева. А в Одессе облили красной краской фасад отделения "Альфа-банка" и обклеили его листовками с призывом забирать вклады из учреждения "страны-агрессора".