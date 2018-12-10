10 Декабря 2018
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Происшествия В бывшем СССР Украина

Во Львове ночью напали на отделение "Альфа-банка"

Во Львове неизвестные ночью напали на отделение "Альфа-банка". Они разбили стекло в двери и разрисовали стены помещения банка надписями. Об этом написал в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
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По его словам, на здании хулиганы написали: "Альфа – вон из Львова".

Напомним, в марте прошлого года нацисты забросали камнями отделение "Альфа-банка" в центре Киева. А в Одессе облили красной краской фасад отделения "Альфа-банка" и обклеили его листовками с призывом забирать вклады из учреждения "страны-агрессора".

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Во Львове ночью напали на отделение "Альфа-банка"

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Теги: Украина, Львов, Альфа-банк



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