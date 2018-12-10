В Магнитогорске осудили иностранца, который зарабатывал на жизнь распространением наркотиков

9 лет в колонии строгого режима получил иностранец, который распространял наркотики на территории Магнитогорска.

20-летний житель соседнего с Россией государства увидел в интернете объявление, в котором говорилось о заработке на распространении "закладок". Недолго думая, парень в апреле этого года приехал в Магнитогорск, где купил крупную партию "дури", принес ее в арендованную квартиру и расфасовал на более мелкие пакетики.

В апреле же его задержали полицейские, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.