10 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

В Магнитогорске осудили иностранца, который зарабатывал на жизнь распространением наркотиков

9 лет в колонии строгого режима получил иностранец, который распространял наркотики на территории Магнитогорска.

20-летний житель соседнего с Россией государства увидел в интернете объявление, в котором говорилось о заработке на распространении "закладок". Недолго думая, парень в апреле этого года приехал в Магнитогорск, где купил крупную партию "дури", принес ее в арендованную квартиру и расфасовал на более мелкие пакетики.

В апреле же его задержали полицейские, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

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В Магнитогорске осудили иностранца, который зарабатывал на жизнь распространением наркотиков

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Теги: иностранец, суд, колония, наркотики, закладка



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