В России врачам и учителям могут запретить принимать любые подарки

Антикоррупционные стандарты в России могут распространиться на врачей, учителей и других служащих организаций, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления.

Глава департамента развития госслужбы Минтруда Дмитрий Баснак сообщил РИА Новости, что соответствующий законопроект поступил в Госдуму в конце ноября.

Если закон будет принят, то единственными допустимыми подарками, связанными с исполнением должностных обязанностей, останутся цветы и канцелярия.

Кроме того, врачей и учителей также обяжут сообщать руководству о склоняющих их к коррупции людях.

Сейчас положения антикоррупционного законодательства содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим госдолжности, федеральным служащим, федеральным государственным служащим.

Напомним, в 2014 году правительство подписало постановление, которое обязывает чиновников сдавать на оценку подарки, стоимость которых более трех тысяч рублей. После оценки подарок можно будет выкупить по рыночной цене.

Как сообщала пресс-служба кабмина, подарками считаются вещи, полученные в связи с должностным положением одаряемого. Однако цветы, награды и канцелярские принадлежности, предоставляемые в рамках официальных мероприятий, за подарки считаться не будут.