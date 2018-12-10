В России врачам и учителям могут запретить принимать любые подарки

10 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Назад в 90-е? Доходы россиян уходят на продукты

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

В России врачам и учителям могут запретить принимать любые подарки

Антикоррупционные стандарты в России могут распространиться на врачей, учителей и других служащих организаций, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления.

Глава департамента развития госслужбы Минтруда Дмитрий Баснак сообщил РИА Новости, что соответствующий законопроект поступил в Госдуму в конце ноября.

Если закон будет принят, то единственными допустимыми подарками, связанными с исполнением должностных обязанностей, останутся цветы и канцелярия.

Кроме того, врачей и учителей также обяжут сообщать руководству о склоняющих их к коррупции людях.

Сейчас положения антикоррупционного законодательства содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим госдолжности, федеральным служащим, федеральным государственным служащим.

Напомним, в 2014 году правительство подписало постановление, которое обязывает чиновников сдавать на оценку подарки, стоимость которых более трех тысяч рублей. После оценки подарок можно будет выкупить по рыночной цене.

Как сообщала пресс-служба кабмина, подарками считаются вещи, полученные в связи с должностным положением одаряемого. Однако цветы, награды и канцелярские принадлежности, предоставляемые в рамках официальных мероприятий, за подарки считаться не будут.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В России врачам и учителям могут запретить принимать любые подарки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: врачи, учителя, подарки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 866

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети