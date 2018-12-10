В России врачам и учителям могут запретить принимать любые подарки
Антикоррупционные стандарты в России могут распространиться на врачей, учителей и других служащих организаций, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления.
Глава департамента развития госслужбы Минтруда Дмитрий Баснак сообщил РИА Новости, что соответствующий законопроект поступил в Госдуму в конце ноября.
Если закон будет принят, то единственными допустимыми подарками, связанными с исполнением должностных обязанностей, останутся цветы и канцелярия.
Кроме того, врачей и учителей также обяжут сообщать руководству о склоняющих их к коррупции людях.
Сейчас положения антикоррупционного законодательства содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим госдолжности, федеральным служащим, федеральным государственным служащим.
Напомним, в 2014 году правительство подписало постановление, которое обязывает чиновников сдавать на оценку подарки, стоимость которых более трех тысяч рублей. После оценки подарок можно будет выкупить по рыночной цене.
Как сообщала пресс-служба кабмина, подарками считаются вещи, полученные в связи с должностным положением одаряемого. Однако цветы, награды и канцелярские принадлежности, предоставляемые в рамках официальных мероприятий, за подарки считаться не будут.