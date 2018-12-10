В Екатеринбурге водитель после конфликта на дороге спалил автомобиль своего "обидчика"

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге Citroen. Выяснилось, что так он хотел отомстить другому водителю из-за конфликта на дороге.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, все случилось 7 декабря во дворе дома на улице Родонитовая. На место выезжала следственно-оперативная группа полиции, которой был проведен осмотр и установлены очевидцы инцидента. Вскоре экипаж ДПС по приметам задержал подозреваемого на территории Орджоникидзевского района: злоумышленник пытался скрыться на автомобиле Volkswagen Polo. Задержанного - жителя Свердловской области 1978 года рождения - доставили в дежурную часть.

Сам он рассказал, что мотивом преступления стала месть за некогда произошедший конфликт на дороге. Выбрав темное время суток, мужчина взял канистру с бензином, подъехал на своем автомобиле к иномарке "обидчика", облил ее горючей жидкостью, поджег и скрылся.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений путем поджога). Пироману грозит до пяти лет тюрьмы. Он написал явку с повинной и пока отпущен на подписку о невыезде.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге неизвестный разбил стекло иномарки и бросил в салон горящий фейерверк. Сейчас злоумышленника ищут.