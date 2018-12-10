В Перми многодетным семьям могут разрешить бесплатно парковать автомобили

Пермские активисты Общероссийского народного фронта предлагают сделать бесплатной парковку в краевом центре для многодетных семей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОНФ.

В Перми проживает 8431 многодетная семья. Половина из них признаны малоимущими, то есть доход в расчете на одного члена семьи составляет не более прожиточного минимума. Необходимость оплачивать парковку является серьезным ударом по финансовому благосостоянию таких семей. Другой вариант, который предлагают общественники - ввести компенсацию для многодетных семей за пользование платной парковкой.

Предложения направлены в пермскую гордуму и краевое министерство социального развития.

Отметим, что в настоящий момент парковки бесплатны для инвалидов I и II групп, а также лиц, перевозящих их и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Из 20 российских городов, в которых действуют платные муниципальные парковки, в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге и Рязани уже предусмотрены льготы для многодетных семей.