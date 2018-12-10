10 Декабря 2018
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Общество В России

Надоела Пугачева? Вот вам Бузова и Петросян: что покажет "голубой огонек" в Новый год

Триумфальное шествие ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой (32) по российскому шоу-бизнесу продолжается.
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В начале 2017-го года после скандала с "петицией против Пугачевой" (суть возмущений – несменяемость когорты возрастных артистов на главных телеканалах в Новый год) Бузова намекала, что готова потеснить Аллу Борисовну "на Первом". В новогоднюю ночь 2018 года появилась на СТС. И вот "марш-бросок" на финансируемый из кармана налогоплательщиков канал "Россия 1". Возмущались, что мало молодых артистов на "голубых огоньках"? Получите и распишитесь!

Ð•Ð²Ð³ÐµÐ½Ð¸Ð¹ ÐŸÐµÑ‚Ñ€Ð¾ÑÑÐ½ ÐžÐ»ÑŒÐ³Ð° Ð‘ÑƒÐ·Ð¾Ð²Ð°|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/petrosyanevgeny

Прояснилась ситуация благодаря Петросяну. Свежеиспеченный 73-летний холостяк опубликовал в Instagram фотографии с Бузовой. На снимках юморист нежно держит Ольгу за руку среди елочек. Подпись гласит: "Надоели слухи. Публикую все, как есть. Подробности в новогоднюю ночь на канале "Россия 1". Фотки, конечно, опубликованы для хайпа: заголовков в стиле "Новая пассия Петросяна – Бузова" будет много.

Ольга, конечно, теперь синоним хайпа, но не качественной музыки, а ведь именно этого хотели те самые пользователи, которые два года назад в отчаянии стали создавать петиции против "застоя" на главных каналах страны. Может быть, продюсерам новогоднего шоу стоило обратить внимание на то, что в ряде регионов (и даже родном для Бузовой Питере) концерты звезды переносятся и переносятся – билеты не могут продать. Впрочем, кто-то уже шутит, что в паре Петросян-Бузова как раз Евгений Ваганович будет массового зрителя – тема его развода сейчас на пике, а песня "разведенка Бузова" уже не актуальна. И, в отличие от Ольги, Петросян неделями не вылезает из регионов, собирая аншлаги.

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Надоела Пугачева? Вот вам Бузова и Петросян: что покажет "голубой огонек" в Новый год

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Теги: новогодний голубой огонек, скандал, хайп, вкус, рейтинги



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