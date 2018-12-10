10 Декабря 2018
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Общество За рубежом

Вслед за Францией забастовала Германия: парализовано движение поездов дальнего следования

Вторую страну Евросоюза охватили акции протеста. Сегодня по всей Германии нарушено движение междугородних поездов из-за забастовки профсоюза железнодорожников и работников транспорта.

Забастовка проходит с 5 до 9 часов утра по местному времени, передает канал N-TV.

Протесты железнодорожников, которые ожидают повышения заработных плат 7,5%, пока являются предупредительными, пишут "Известия".

Профсоюз работников и железнодорожная компания Deutsche Bahn ведут переговоры уже два месяца. Если руководство компании не пойдет на уступки, то железнодорожники грозят "остановить" Германию на существенно больший срок.

забастовка железнодорожников в Германии(2018)|Фото: EPA

Напомним, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестов под названием "желтые жилеты". Они переросли в масштабные митинги недовольных работой правительства: на улицах звучат призывы к отставке президента страны Эммануэля Макрона.

В первую очередь, протесты связаны с ростом цен на топливо. Ранее французский премьер-министр Эдуар Филипп заявил о намерении объявить мораторий на повышение налогов на топливо.

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Вслед за Францией забастовала Германия: парализовано движение поездов дальнего следования

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Теги: забастовки, германия, железнодорожники



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