Положительное торговое сальдо КНР снижается

Главное таможенное управление КНР обнародовало показатели китайской торговли за три квартала этого года. Экспорт из страны за указанный период составил 11,86 трлн юаней, увеличившись на 6,5%, а импорт составил 10,42 трлн юаней, увеличившись на 14,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. В результате положительное сальдо торгового баланса сократилось на 28,3%, составив 1,44 трлн юаней.

Рост экспорта и импорта продолжался устойчиво, от квартала к кварталу. Основными партнёрами Китая стали ЕС, США и АСЕАН, товарооборот с которыми вырос на 7,3%, 6,5% и 12,6% соответственно и составил 41,2% от общей стоимости импорта и экспорта Китая.

Вместе с тем продолжается рост экспортно-импотрных операций со странами "Пояса и Пути", среди которых Главное таможенное управление КНР выделяет Россию, Египет и Бразилию (19,4%, 22,9% и 16,4% соответственно).

На 12,9% вырос рост экспорта и импорта частных предприятий (он составил 39,4% от общей стоимости экспорта и импорта КНР). Кроме того, отмечается рост внешней торговли западных (наименее развитых) регионов страны.