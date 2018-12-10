В Уставном суде Свердловской области появился второй заместитель председателя

В Уставном суде Свердловской области назначен новый заместитель председателя. Впервые у главы суда будет два заместителя. Как сообщается на официальном сайте суда, новую должность заняла Наталья Крисько, которая работает судьей с 2012 года.

Решение о назначении Крисько новым замом было принято на закрытом заседании суда под председательством Вадима Пантелеева.

Отметим, что в этом году Уставный суд Свердловской области, входящий в судебную систему РФ, отметил 20-летие с момента основания. Этот орган государственной судебной власти Среднего Урала рассматривает соответствие законов и иных правовых актов субъекта РФ Уставу региона. А граждане могут отстоять здесь свои конституционные права и интересы, оспорить незаконные решения местных властей.