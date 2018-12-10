10 Декабря 2018
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В России создан сервис для профессиональных "выгульщиков" собак

В России создан сервис, который должен помочь хозяевам собак найти человека для выгула их домашнего питомца. Его придумали студенты Тюменского государственного университета.
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Как пояснили авторы проекта Walkie-Doggiе, разработка будет актуальна, если у собаковода по какой-либо причине нет возможности самому выгуливать своего пса. Сервис будет работать на базе приложений для вызова такси: владельцы животных просто оставляют заявки на выгул, а люди, которые хотят это сделать, будут откликаться на них.

Планируется, что после прохождения специализированных курсов и сдачи экзамена по предмету "выгульщик" так называемый ученик получит денежное поощрение за свою работу, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Челябинске зоозащитники попросили приостановить отлов бездомных кошек и собак.

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В России создан сервис для профессиональных "выгульщиков" собак

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Теги: собаки, выгул, сервис



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