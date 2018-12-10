На Южном Урале мужчина расплатился в магазине пятитысячной купюрой "банка приколов"

В Нязепетровске местный житель решил "пошутить" и расплатился в магазине пятитысячной купюрой "банка приколов".

Продавщица обратилась в полицию и описала злоумышленника - им оказался мужчина 1967 года рождения, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские задержали мужчину по "горячим следам". Сейчас за подобную выходку ему грозит до 2 лет тюрьмы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.