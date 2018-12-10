10 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

УГМК опять сносит: Екатеринбург лишится здания приборостроительного завода

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) планирует в будущем снести здание бывшего приборостроительного завода, который находится рядом с резиденцией губернатора Свердловской области. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе компании.

"В интервью Андрей Анатольевич говорил в будущем времени. Единственное, что он сказал определенно, что здание будет снесено. Остальное пока на стадии разработки концепции, говорить о чем-то очень рано", - сообщила заместитель начальника пресс-службы УГМК Нина Пелевина.

Андрей Козицын хотел бы сделать на месте завода "современную точку притяжения". По его словам, будущее помещение должно трансформироваться под разные мероприятия и проекты.

Напомним, что 24 марта 2018 года по заказу УГМК была снесена недостроенная телебашня в Екатеринбурге, для многих жителей она была символом города. На этом месте появится ледовая арена. Другим знаковым объектом Екатеринбурга, снесенным компанией под застройку, был мукомольный завод.

екатеринбургская телебашня(2018)|Фото:пресс-служба УГМК

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УГМК опять сносит: Екатеринбург лишится здания приборостроительного завода

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Теги: угмк, здание бывшего приборостроительного завода, екатеринбург



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