УГМК опять сносит: Екатеринбург лишится здания приборостроительного завода

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) планирует в будущем снести здание бывшего приборостроительного завода, который находится рядом с резиденцией губернатора Свердловской области. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе компании.

"В интервью Андрей Анатольевич говорил в будущем времени. Единственное, что он сказал определенно, что здание будет снесено. Остальное пока на стадии разработки концепции, говорить о чем-то очень рано", - сообщила заместитель начальника пресс-службы УГМК Нина Пелевина.

Андрей Козицын хотел бы сделать на месте завода "современную точку притяжения". По его словам, будущее помещение должно трансформироваться под разные мероприятия и проекты.

Напомним, что 24 марта 2018 года по заказу УГМК была снесена недостроенная телебашня в Екатеринбурге, для многих жителей она была символом города. На этом месте появится ледовая арена. Другим знаковым объектом Екатеринбурга, снесенным компанией под застройку, был мукомольный завод.