Челябинск и Минск может связать прямой авиарейс

Челябинская область и Республика Беларусь проработают вопрос об организации прямого авиарейса "Челябинск-Минск-Челябинск". Сегодня стороны подписали план совместных мероприятий до 2021 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

"Наша задача как представителей исполнительной власти – создать самые благоприятные условия для людей, для бизнеса", – подчеркнул Борис Дубровский.

Делегация Беларуси посетила предприятие компании "Русские электрические двигатели". Как отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Владимир Колтович, их впечатлил промышленный потенциал Южного Урала. Он добавил, что представители крупнейших компаний готовы рассматривать вопрос о создании совместных производств.

В частности, стороны обсудили перспективы совместного сотрудничества в проекте по сборке прицепной техники ОАО "Гомсельмаш".