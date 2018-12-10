10 Декабря 2018
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Общество Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра

"В Югре ДК Химмаш оставили бы детям, а Глацких выгнали бы": участник "Уральских пельменей" рассказал о поездке в Ханты-Мансийск

Участник шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков поделился впечатлениями от поездки в Ханты-Мансийск на кубок по дзюдо. Он заявил, что Ольга Глацких, заявившая, что "государство не просило рожать детей", если бы работала в Югре, уже давно лишилась бы работы, а ДК Химмаш оставили бы детям, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению юмориста, Ханты-Мансийск очень сильно изменился, и в лучшую сторону. Активно сносят бараки, появились новые микрорайоны, спортивные сооружения, о которых Свердловской области остается только мечтать: центр спортивной подготовки по теннису, новая ледовая арена, биатлонный комплекс довели до мирового уровня. Кроме того, в столице Югры готовятся строить целый микрорайон, чтобы принять чемпионат мира по шахматам. Рожков отметил, что в регионе круглый год проходит много спортивных мероприятий. При этом "самое яркое впечатление" ожидало его в самолете на обратном пути. Соседкой Рожкова по эконом-классу оказалась глава региона Наталья Комарова.

"Губернатор богатейшего региона России летает в Москву экономом. В бизнес-классе были свободные места, кстати. Может, поэтому у них там и строительство, и социалка, и детский спорт на подъёме, и планы грандиозные и всё, всё, всё? Или потому, что приоритеты - не в дорогих vip-местах или чартерных самолетах для представителей власти, а в том, чтобы жителям региона было хорошо? Думаю, в ХМАО история с домом культуры Химмаш развивалась бы по-другому: власть бы стояла не на стороне бизнесмена, купившего за копейки здание, а на стороне почти тысячи детишек, которых 20 декабря выселяют из ДК. Ну и вряд ли чиновник, заявивший, что "государство не просило нас рожать", остался бы там при должности. Или всё-таки дело в другом? В другом губернаторе?" - резюмирует Рожков.

Напомним, граждане боятся, что собственник дома культуры – компания "AVS Group" – снесет учреждение и построит на его месте жилой комплекс с административными помещениями. Неравнодушные екатеринбуржцы уже не раз проводили акции в защиту ДК "Химмаш". Инициативная группа в марте принесла в приемную Владимира Путина более 5 тыс. подписей. Ранее министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина прислала письменный ответ о том, что ДК "Химмаш" сносить не будут.

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких угодила в громкий скандал, заявив, что государство ничего не должно молодежи. После этого высказывания чиновницу отстранили от должности, а сама она поспешила уйти в отпуск, однако от отставки - отказалась.

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"В Югре ДК Химмаш оставили бы детям, а Глацких выгнали бы": участник "Уральских пельменей" рассказал о поездке в Ханты-Мансийск

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Теги: Андрей Рожков, ОЛьга Глацких, Наталья Комарова, Евгений Куйвашев, ДК Химмаш



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