Барабанщика Animal ДжаZ задержали в аэропорту "Пулково"

Барабанщик рок-группы Animal ДжаZ Сергей Кивин был задержан таможенной службой аэропорта Пулково за "контрабанду" денежных средств.

Музыкант 9 декабря собирался лететь в Израиль. С собой у него были 10 тысяч долларов и 68 тысяч рублей наличными.

Как сам Кивин рассказал "Фонтанке", он знал о наличии у него "лишних" рублей, эти деньги он собирался положить на карточку.

Сотрудница таможни дала добро на вход в таможенную зону с этими деньгами. Однако, как только Кивин шагнул в зеленый коридор, у него потребовали выложить наличные, отсчитали 68 тысяч рублей и запечатали в пакет.

Барабанщика Animal ДжаZ ждет суд и выплата штрафа, который составит половину от конфискованной суммы.

Напомним, в Екатеринбурге расследуют уголовное дело о контрабанде 50 тысяч долларов, оно направлено на пересмотр в суд.

В марте этого года в аэропорту Кольцово сотрудниками таможни был задержан житель Пермского края, который возвращался из Турции и привез с собой 50 тысяч долларов США и 148 турецких лир. При этом валюту турист в нарушение закона не задекларировал.