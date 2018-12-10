И.о. замглавы Челябинска по городскому хозяйству назначен Евгений Крехтунов

"Он будет курировать работу горэкоцентра, жкх", - отметил градоначальник.

Елистратов отметил, что изменилась структура администрации и появилась новая должность, на которую назначили Крехтунова.

Исполняющим обязанности заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству назначен Евгений Крехтунов . Нового руководителя сегодня на аппаратном совещании представил врио главы города Владимир Елистратов , сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.





