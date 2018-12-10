10 Декабря 2018
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Политика Челябинская область

И.о. замглавы Челябинска по городскому хозяйству назначен Евгений Крехтунов

Исполняющим обязанности заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству назначен Евгений Крехтунов. Нового руководителя сегодня на аппаратном совещании представил врио главы города Владимир Елистратов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Елистратов отметил, что изменилась структура администрации и появилась новая должность, на которую назначили Крехтунова.

"Он будет курировать работу горэкоцентра, жкх", - отметил градоначальник.

Ранее Крехтунов занимал должность начальника управления экологии и природопользования администрации города. И.о. начальника управления назначена заместитель руководителя Алена Юшкова.

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И.о. замглавы Челябинска по городскому хозяйству назначен Евгений Крехтунов

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Теги: Евгений Крехтунов, назначение, замглавы Челябинска,



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