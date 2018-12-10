В Екатеринбурге пойдут под суд члены ОПГ, которые обокрали завод на 16 миллионов

В Екатеринбурге перед судом предстанут четыре местных жителя, которые обвиняются в хищении 16 млн рублей у завода. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, их обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, один из обвиняемых являлся начальником цеха заготовки и переработки металлолома в производственном участке №2 предприятия, занимающегося заготовкой и приемом лома черных металлов. Он решил создать организованную группу из подчиненных ему сотрудников.

Таким образом, обвиняемые организовали поставку на производственный участок предприятия шлакового щебня. С помощью подложных документов злоумышленники принимали его как лом черных металлов. При этом они использовали анкетные данные физических лиц, которые не подозревали о действиях обвиняемых.

"Используя указанные подложные документы, содержащие недостоверные сведения, под предлогом расчета с физическими лицами - якобы поставщиками лома черных металлов, либо получая их наличными от представителей юридических лиц, члены организованной группы совершили хищение денежных средств на общую сумму свыше 16 млн. рублей, причинив ущерб предприятию на указанную сумму", - пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело в отношении мужчин направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.