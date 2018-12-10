10 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске в период НМУ зафиксировано превышение ПДК по бензапирену и взвешенным веществам

В Челябинске в период неблагоприятных метеоусловий зафиксированы превышение гигиенических нормативов по содержанию взвешенных веществ и бензапирена.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, мониторинг за загрязнением атмосферного воздуха в городе проводился в 29 ноября по 7 декабря. Так, 4 и 5 декабря были зафиксированы превышения по взвешенным веществам от 1,3 ПДКмр до 2,6 ПДКмр, по бензапирену 4 декабря 1,1 ПДКсс, 5 декабря – 4,3 ПДКсс.

Напомним, в Челябинске с 6 декабря до 19 часов 10 декабря объявлено предупреждение о возникновении НМУ второй степени опасности.

Добавим, что одним из источников выброса бензапирена является челябинская городская свалка, закрытая в сентябре этого года. На прошлой неделе прокуратура Челябинска потребовала от врио главы города Владимира Елистратова принять меры к обеспечению пожарной безопасности городской свалки. С октября на территории свалки было зарегистрировано семь возгораний. Причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами, а также биохимические процессы.

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В Челябинске в период НМУ зафиксировано превышение ПДК по бензапирену и взвешенным веществам

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Теги: НМУ, экология, выбросы, смог, бензапирен, свалка,



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