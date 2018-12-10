10 Декабря 2018
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Дзюдоистка из Екатеринбурга стала третьей на Кубке России

Представительница школы дзюдо Екатеринбурга Надежа Еремеева завоевала "бронзу" Кубка России по дзюдо в категории свыше 78 кг.

Как сообщили Накануне.RU в Федерации дзюдо Свердловской области, проиграв схватку за выход в полуфинал спортсменке Александре Хомын, выступающей за Санкт-Петербург – Псковскую область, Надежда смогла реализовать свой потенциал в утешительных встречах.

Победив представительницу Челябинской области Екатерину Кошелеву, свердловская дзюдоистка в борьбе за "бронзу" столкнулась с соперницей, представляющей Уральский федеральный округ – город Москва Софией Пироговой. Благодаря своей технике и упорству, в конце второй минуты Надежда сделала захват и выполнила бросок, вознаградившей уральскую спортсменку "ваза-ари".

Кубок России проходил с 7 по 9 декабря в Ханты-Мансийске. За три дня соревнований было разыграно 14 комплектов наград.

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Дзюдоистка из Екатеринбурга стала третьей на Кубке России

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Теги: дзюдо, спорт



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