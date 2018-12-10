10 Декабря 2018
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Общество В России

Впервые опубликованы кадры тренировки спецназа СВР

Тренировка сотрудников Центра специального назначения Службы внешней разведки России, которая обеспечивает безопасность россиян и учреждений за границей, впервые показана по телевидению.

"В составе Службы внешней разведки имеется одно уникальное подразделение, называется Центр специального назначения", - сообщил глава СВР Сергей Нарышкин в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, на СВР возложена задача по обеспечению безопасности российских заграничных учреждений, а также граждан РФ за пределами страны.

На российском телевидении продемонстрированы кадры, на которых показана тренировка бойцов, штурмующих макет здания и выполняющих стрельбу по мишеням, которые изображают "террористов".

Так как журналисты наблюдали за работой действующих сотрудников СВР, снимать их разрешили исключительно в масках. При этом на кадры попала тренировка, при которой спецназ действует при ревущей сирене и мигающем свете, сообщает телеканал "Звезда".

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Впервые опубликованы кадры тренировки спецназа СВР

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Теги: спецназ, служба внешней разведки, тренировка



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