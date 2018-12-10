Нарышкин рассказал, как познакомился с Путиным

Глава Службы внешней разведки России сообщил, как познакомился с президентом России.

Это произошло в 1980 году. По словам Сергея Нарышкина, тогда закончил учебу в Высшей школе КГБ в Москве и вернулся в Ленинград. После этого его определили на работу в разведывательное подразделение Ленинградского управления, где уже работал Владимир Путин.

Нарышкин отметил, что он с Путиным также вместе учился в Краснознаменном институте (ныне Академия внешней разведки), сообщают "Известия".

Нарышкин занимает пост главы внешней разведки страны с 2016 года. До этого он был председателем Госдумы, руководителем Администрации президента.