В Киеве заявили о полном закрытии Керченского пролива для судов, следующих в украинские порты

Керченский пролив полностью закрыли для судов, следующих в украинские порты Мариуполь и Бердянск. Об этом сообщает украинская организация "Майдан иностранных дел".

По ее данным, сейчас в Керченском проливе в ожидании разрешения на проход в украинские порты стоят 20 судов - из стран ЕС, Турции и Ливана, причем все ожидают по несколько дней, а некоторые - больше недели.

"Турецкий сухогруз ATA (IMO:9521899) грузоподъемностью почти 18 тысяч тонн после семидневного ожидания (с 16:00 21.11.18 по 22:00 28.11.18) отказался от выполнения рейса в Мариуполь и ушел в Одессу", - утверждает "Майдан".

Последние суда, пропущенные в порты Бердянск или Мариуполь, прошли еще 24 ноября.

В связи с этим в издании "Зеркало недели" доктор экономических наук Игорь Гужва опубликовал статью, в которой подсчитал, чем грозит для Украины закрытие Керченского пролива.

Он пишет, что полная остановка товарооборота через Керченский пролив приведет к сокращению ВВП Украины на 13%, в том числе за счет сокращения промышленного производства на 14% и сектора услуг на 13% (сельское хозяйство почти не пострадает). Годовые поступления в госбюджет страны сократятся почти на 17%. Такой прогноз дает экономико-математический анализ, выполненный на базе Государственного научно-исследовательского института информатизации и моделирования экономики.

"На отраслевом уровне наибольшие убытки понесет черная металлургия, производство которой упадет на 21,9%. Производство стройматериалов снизится на 8,7%, электроэнергии - на 8,0%, зерновых - на 3,0%, предоставление транспортных услуг сократится на 6,0%", - прогнозирует Гужва.

При этом он считает, что массовые сокращения можно компенсировать развитием сферы туризма, поскольку "туристическо-рекреационный сектор обеспечивает каждое 15-е рабочее место в странах с высоким уровнем развития".

Отметим, что переориентация грузовых потоков из Мариуполя и Бердянска на другие порты осложняется тем, что вдоль Азовского моря нет железной дороги, а дорога, идущая в глубь страны, имеет небольшую пропускную способность. В наибольшей степени это касается экспорта металла из Мариуполя.

Как сообщало Накануне.RU, 29 ноября министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия "заблокировала" украинские порты Азовского моря.