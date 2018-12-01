"Для успешного развития России производственникам и военным необходимо объединиться"

Сегодня в конференц-зале Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Русской православной церкви прошло Общероссийское офицерское собрание, организованное движением "Честь и Родина" и "Партией Дела", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Открывавший мероприятие член генсовета партии, генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов заявил, что Россия находится "в унизительном состоянии на международной арене".

"Да, Китай вроде союзничает с нами по некоторым вопросам, но только в своих интересах. Китай сегодня делает вещи, основанные на советских ещё технологиях, которые мы в своё время профукали", - отметил он. Произошло это вследствие того, что государство было приватизировано крупным олигархатом, на который работают коррумпированные чиновники, указал Ивашов.

Вопреки распространённому мнению, приватизируются в первую очередь не недра, а система управления, чему доказательством являются кадровые назначения и провалы, считает генерал-полковник.

"Если переносить на военный язык — что через полгода будет с дивизией, командовать которой ставят юриста или переводчика? А страна — это не дивизия, это сложнейшая система. Зачем, например, отвечавшую за "социалку" Голодец перевели на спорт? Зачем начальника из ФСБ ставить на управление МЧС? Потому что в этой системе направления никто ни за что не должен отвечать. Причём я подмечаю и обратную историю: если губернатор работает нормально и поднимает область, то его снимают. Идёт зачистка страны от самых умных, энергичных и политически активных", - подытожил Ивашов.

Для того, чтобы предотвратить деградацию политической системы, необходимо аккумулировать все здоровые силы общества, уверен член генсовета "Партии Дела". С его словами согласен и секретарь федсовета партии Алексей Лапушкин.

"Финансово-экономическая политика правительства привела к кризису, который мы увидели на этих выборах. Если в сам день голосования 9 сентября это можно было счесть за единичный выброс эмоций, то сейчас мы видим уже устойчивую тенденцию; причём голосуют не только против "партии власти", но и против системной оппозиции", - указал он.

Одновременно с этим, как показал инцидент со взрывом в здании ФСБ в Архангельске, намечаются и куда более опасные тренды, считает Лапушкин. "На наш взгляд, в стране есть две силы, которые могут удержать её от негативного сценария развития событий. Во-первых, это национальный производитель, которого правительство направляет буквально на уничтожение, поскольку то, что в народе называют "повышенный НДС", в среде экономистов называют "убийца производства", - подчеркнул он. Благодаря повышению этого налога цены на товары поднимутся на 8-12% с начала 2019 года, отметил Лапушкин. Во-вторых - здоровая часть силового блока, офицерское сообщество. Объединение этих двух сил может уберечь страну от сползания в хаос, резюмировал Алексей Лапушкин. Также он рассказал, что "Партия Дела" сейчас переформатирует свою региональную структуру, и призвал присутствующих включиться в эту работу.

Помимо этого на собрании выступили председатель Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки Виктор Соболев, генеральный директор Центра научной политической мысли и идеологии Степан Сулакшин и другие. Напомним, что прошлое Общероссийское офицерское собрание было проведено в феврале этого года в Центральном музее Вооружённых сил Российской Федерации. На нём выступил лидер "Партии Дела", глава Совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, президент Ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин, призвавший объединить усилия промышленников и офицерского корпуса, чтобы обеспечить России успешное развитие.