Диваны, мобильники и телевизор: в сети появилось новое видео из VIP-камеры Цеповяза

В сети появилось видео из колонии осужденного почти на 20 лет Вячеслава Цеповяза. На кадрах преступник запечатлен с сокамерниками: все они сидят в комнате с мягкими диванами и креслами, телевизором и чайником.

"Ремонтик отделали, чтобы дышалось легче", - рассказывает голос за кадром.

По просьбе автора видео, Цеповяз "машет ручкой", держа в руке мобильный телефон — средство связи, которое не должно быть доступно заключенным, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, Цеповяз - один из членов кущевской банды "цапков". Как ранее сообщало Накануне.RU, банда Цапка орудовала в станице Кущевской в Краснодарском крае с 1998 по 2010 год, в общей сложности ее участники убили 19 человек. Одно из самых жестоких убийств, которое совершила банда, произошло в ноябре 2010 г. в станице Кущевская. Злоумышленники напали на дом местного фермера Аметова, где убили 12 человек.

Ранее в сети появились фотографии, на которых Цеповяз запечатлен с телефоном в руках, с шашлыками и поедающим краба.