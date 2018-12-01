01 Декабря 2018
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Диваны, мобильники и телевизор: в сети появилось новое видео из VIP-камеры Цеповяза

В сети появилось видео из колонии осужденного почти на 20 лет Вячеслава Цеповяза. На кадрах преступник запечатлен с сокамерниками: все они сидят в комнате с мягкими диванами и креслами, телевизором и чайником.

"Ремонтик отделали, чтобы дышалось легче", - рассказывает голос за кадром.

По просьбе автора видео, Цеповяз "машет ручкой", держа в руке мобильный телефон — средство связи, которое не должно быть доступно заключенным, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, Цеповяз - один из членов кущевской банды "цапков". Как ранее сообщало Накануне.RU, банда Цапка орудовала в станице Кущевской в Краснодарском крае с 1998 по 2010 год, в общей сложности ее участники убили 19 человек. Одно из самых жестоких убийств, которое совершила банда, произошло в ноябре 2010 г. в станице Кущевская. Злоумышленники напали на дом местного фермера Аметова, где убили 12 человек.

Ранее в сети появились фотографии, на которых Цеповяз запечатлен с телефоном в руках, с шашлыками и поедающим краба.

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Диваны, мобильники и телевизор: в сети появилось новое видео из VIP-камеры Цеповяза

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Теги: цеповяз



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