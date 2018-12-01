В Европарламенте подготовили резолюцию против "Северного потока - 2"

01 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России За рубежом Украина

В Европарламенте подготовили резолюцию против "Северного потока - 2"

В Европарламенте подготовили проект резолюции об отношениях с Россией. В документе содержится требование "остановить" реализацию "Северного потока - 2". Проект внесли на рассмотрение комитета по иностранным делам, его автором выступила евродепутат от Латвии Сандра Калниете.
Читайте также:

Автор инициативы предлагает ЕП зафиксировать в резолюции "О состоянии отношений России и ЕС" положение о том, что "Россия и ЕС останутся ключевыми экономическими партнерами в обозримом будущем, но "Северный поток — 2" усиливает зависимость союза от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку и не соответствует энергетической политике Евросоюза и поэтому должен быть остановлен".

Европарламенту также предлагается утвердить в документе формулировку о поддержке "скорейшего завершения создания интегрированного Европейского энергетического союза, который в будущем будет включать восточных партнеров", пишет РИА Новости.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что никому не будет лучше, если компании в Германии и в вообще в Европе откажутся от проекта "Северный поток – 2".

"Мы дали ясно понять, что "Северный поток - 2" может существовать только в том случае, если транзит газа через Украину будет обеспечен и после 2019 г. Такого согласия мы добились от России", - утверждал министр в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung. По его словам, "в интересах Европы, чтобы Украина продолжала играть роль страны - транзитера российского газа", пишет ТАСС.

Северный поток — 2, Газпром(2018)|Фото: www.gazprom.ru

Напомним, проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 г.

Ранее лидер крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вебер, кандидат на пост нового главы Европейской комиссии, призвал страны ЕС после инцидента в Керченском проливе пересмотреть инвестиции в строительство газопровода "Северный поток - 2".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Европарламенте подготовили резолюцию против "Северного потока - 2"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: европарламент, северный поток - 2



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2338

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети