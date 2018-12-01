В Европарламенте подготовили резолюцию против "Северного потока - 2"

В Европарламенте подготовили проект резолюции об отношениях с Россией. В документе содержится требование "остановить" реализацию "Северного потока - 2". Проект внесли на рассмотрение комитета по иностранным делам, его автором выступила евродепутат от Латвии Сандра Калниете.

Автор инициативы предлагает ЕП зафиксировать в резолюции "О состоянии отношений России и ЕС" положение о том, что "Россия и ЕС останутся ключевыми экономическими партнерами в обозримом будущем, но "Северный поток — 2" усиливает зависимость союза от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку и не соответствует энергетической политике Евросоюза и поэтому должен быть остановлен".

Европарламенту также предлагается утвердить в документе формулировку о поддержке "скорейшего завершения создания интегрированного Европейского энергетического союза, который в будущем будет включать восточных партнеров", пишет РИА Новости.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что никому не будет лучше, если компании в Германии и в вообще в Европе откажутся от проекта "Северный поток – 2".

"Мы дали ясно понять, что "Северный поток - 2" может существовать только в том случае, если транзит газа через Украину будет обеспечен и после 2019 г. Такого согласия мы добились от России", - утверждал министр в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung. По его словам, "в интересах Европы, чтобы Украина продолжала играть роль страны - транзитера российского газа", пишет ТАСС.

Напомним, проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 г.

Ранее лидер крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вебер, кандидат на пост нового главы Европейской комиссии, призвал страны ЕС после инцидента в Керченском проливе пересмотреть инвестиции в строительство газопровода "Северный поток - 2".