01 Декабря 2018
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Общество В России

Бажов опередил Демидова, Елизавета Романова – Канта, Пенза и Минводы не поделили Лермонтова: предварительные итоги голосования

Завершилось голосование по выбору имен для российских аэропортов. Всего в опросе приняли участие 4,8 млн человек. Организаторы голосования подвели предварительные итоги, окончательные результаты финального тура станут известны 4 декабря после подсчета и обработки анкет, поступающих в оргкомитет конкурса из всех регионов проекта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе проекта "Великие имена".
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По предварительным данным, в Новом Уренгое Иван Губкин обошел Сабита Оруджева. Оба кандидата являются знаковыми фигурами для города, который носит неофициальный статус "газовой столицы России".

В Екатеринбурге с небольшим отрывом вышел в лидеры литератор Павел Бажов, опередив промышленника Акинфия Демидова. Голоса разделились между тремя кандидатами практически поровну.

великие имена(2018)|Фото: великиеимена.рф

В Красноярске певец Дмитрий Хворостовский обошел художника Василия Сурикова.

В Калининграде, где лидирует императрица Елизавета Петровна, ее недавний конкурент за первое место философ Иммануил Кант переместился на третье место, а на вторую позицию вышел маршал Александр Василевский. Напомним, немецкий философ всю свою жизнь прожил в Кенигсберге, который был административным центром немецкой провинции Восточная Пруссия с 1773 по 1945 гг. Спустя полтора месяца после окончания Второй мировой войны город был передан под юрисдикцию Советского Союза, а в 1946 г. переименован в Калининград.

"Вокруг Канта развернулась одна из самых острых дискуссий конкурса. Напомним, что его кандидатура для присвоения аэропорту Храброво была предложена жителями Калининграда и затем вошла в шорт-лист конкурса по итогам соцопросов. Оппоненты идеи считают, что у Канта нет прав на включение в "Великие имена России", а присвоение его имени аэропорту Калининграда будет означать "германизацию" культурно-исторического бренда территории", - отмечают организаторы проекта.

великие имена(2018)|Фото: великиеимена.рф

Михаила Лермонтова не поделили Пенза и Минеральные воды.

"В обоих регионах кандидат стремительно набирает голоса, очевидно, что прирост обеспечивают не только местные жители, но и сторонние "болельщики". На данный момент в Минеральных Водах за поэта отдано 252 тыс. голосов, что составляет 87% от общего числа проголосовавших, в Пензе – 247 тыс. голосов, что составляет 84% от проголосовавших. "Благодаря Лермонтову", Пенза и Минеральные Воды стали абсолютными чемпионами конкурса по общему числу набранных голосов, обогнав Симферополь", - рассказали кураторы проекта.

великие имена(2018)|Фото: великиеимена.рф

великие имена(2018)|Фото: великиеимена.рф

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Бажов опередил Демидова, Елизавета Романова – Канта, Пенза и Минводы не поделили Лермонтова: предварительные итоги голосования

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Теги: великие имена, аэропорт, голосование



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