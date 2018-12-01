В ДНР утвержден председатель правительства

Народный Совет ДНР сегодня утвердил Александра Ананченко в должности председателя правительства республики. Это решение поддержали все 100 депутатов парламента.

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Кандидатура Ананченко была предложена главой ДНР Денисом Пушилиным. С октября он был и.о. председателя Совета министров. Украинские СМИ писали, будто бы Ананченко и сосредоточивает в своих руках все рычаги управления.

При этом днем ранее Народный Совет 95 голосами принял закон об изменении конституции ДНР, который исключает возможность совмещения должностей главы республики и председателя Совета министров.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Пушилин поручил Ананченко навести порядок в экономике.