Украина указывает на ответные ограничения России по въезду на свою территорию

Украина считает, что Россия действует более жестко в отношении пропуска граждан Украины на свою территорию, чем наоборот. Об этом заявил пресс-секретарь погранслужбы страны Андрей Демченко в эфире канала "112 Украина".

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По его словам, с начала действия запрета со стороны Украины та не пустила к себе 99 россиян.

"Подавляющее большинство из них не смогли подтвердить цель своих поездок, часть из них не имела соответствующих документов для въезда на Украину", - сказал он.

При этом только 30 ноября, отметил Демченко, российская сторона не пропустила почти 40 жителей Украины, а всего за три дня - более 110 человек, якобы без всяких обоснований.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Киев запретил российским мужчинам 16-60 лет приезжать на Украину из-за введенного на 30 дней в стране военного положения.