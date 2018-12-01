01 Декабря 2018
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В Красноярском крае микроавтобус с юными спортсменами врезался в КАМАЗ: есть погибшие

В ДТП с участием микроавтобуса на севере Красноярского края погибли двое мужчин и пострадали шестеро детей в возрасте от 13 до 15 лет, которые ехали в Норильск на спортивные соревнования по борьбе. Обстоятельства происшествия выясняют следователи и сотрудники Госавтоинспекции, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, по предварительной информации, на 18 км автодороги Дудинка-Алыкель-Норильск водитель автомобиля "Фольксваген", двигаясь в сторону Норильска, наехал на стоящий по ходу движения КАМАЗ, который остановился на дороге из-за возникшей в результате сильного мороза поломки. 45-летний водитель и 47-летний пассажир микроавтобуса погибли, еще один взрослый пассажир (по последней информации - мужчина) и шестеро детей в возрасте от 13 до 15 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Таймырскую районную больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что группа детей в сопровождении двоих взрослых направлялась на спортивные соревнования в Норильск. Руководство спортивной школы воспользовалось услугами частного перевозчика из-за того, что администрация района не согласовала им выезд по причине сильных морозов.

Отметим, что сегодня в Норильске 40 градусов ниже нуля.

В микроавтобусе ехали команды детско-юношеской спортивной школы по борьбе Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, состоящей из шести подростков возрастом 14-15 лет и 45-летнего тренера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Красноярскому краю. Шестеро несовершеннолетних получили травмы головы, тела и конечностей различной категории тяжести, которые в настоящее время не угрожают их жизням. По данному факту проводится доследственная проверка.

дтп Норильск(2018)|Фото: 24.мвд.рф

дтп Норильск(2018)|Фото: 24.мвд.рф

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В Красноярском крае микроавтобус с юными спортсменами врезался в КАМАЗ: есть погибшие

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Теги: дтп, красноярский край, норильс, соревнования, микроавтобус



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