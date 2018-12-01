01 Декабря 2018
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Пострадавшие в ДТП на Фурманова мама с ребенком начали дышать самостоятельно

Пострадавшие в резонансном ДТП на улице Фурманова в Екатеринбурге мама с ребенком начали дышать самостоятельно, об этом глава семейства написал на своей странице в социальной сети, передает корреспондент Накануне.RU.

"Держимся. Катя дышит сама полностью. Большая молодец. Предстоит еще операция на позвоночнике и большой период реабилитации. Ваня тоже сам дышит. Перевели в травматологию, я лег с ним", - написал Павел на своей странице "Вконтакте".

Мужчина добавил, что прогнозы давать рано: ребенок перенес сложную операцию и медленно восстанавливается.

"Положительная динамика есть. Выжить - уже небольшая победа", - заключил Павел.

(2018)|Фото: vk.com/pavel_noritsyn

Напомним, что 14 ноября водитель Honda CR-V выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Водителю Владимиру Пузыреву предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство двух или более лиц, ранее суд отправил его в СИЗО на два месяца.

ДТП, Фурманова - 8 Марта(2018)|Фото: Накануне.RU

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Пострадавшие в ДТП на Фурманова мама с ребенком начали дышать самостоятельно

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Теги: дтп, на, фурманова



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