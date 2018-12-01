Задержан водитель фуры, ставшей причиной гибели пяти человек на Южном Урале

На Южном Урале задержали водителя грузовика, участника ДТП, в котором погибли пять человек. Сегодня следствие планирует предъявить ему обвинение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

29 ноября в 22.40 на 108 км автодороги Челябинск – Екатеринбург, в Каслинском районе, случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло пять человек.

По предварительным данным, водитель большегруза "Вольво", 1995 года рождения, допустил выезд прицепа на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилями ТАТА, "Лэнд Ровером Дефендер" и грузовой "Газелью". Смертельные травмы получили водитель внедорожника, 1960 года рождения, и находившиеся в салоне пассажиры, 1962, 1987, 1997 годов рождения. Также от полученных травм на месте происшествия скончался 36-летний водитель машины ТАТА. Управлявший "Газелью" мужчина получил телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Вчера водителя "Вольво" задержали. Сегодня следствие планирует предъявить ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. Готовится ходатайство в Каслинский городской суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.