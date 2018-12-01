"Нарушение правил безопасности движения": после схода поезда с рельсов возбуждено уголовное дело

Следователи уральского следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда в Омской области. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ, – "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Сегодня ночью на перегоне "ст. Мангут – ст. Называевская" Омской области несколько груженых вагонов грузового поезда сошли с рельсов, часть из них опрокинулась.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Отметим, что в числе сошедших с рельсов вагонов было несколько платформ с военной техникой.