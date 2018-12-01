Россиянкам предложили запретить въезд на Украину

Депутат Верховной рады Андрей Тетерук предложил запретить въезд на Украину россиянкам, поскольку они якобы могут заниматься шпионажем.

"На протяжении последних лет мы были свидетелями, как в Соединенных Штатах задерживали именно женщин, которые шпионили на Российскую Федерацию, — это и Анна Чапман, и Мария Бутина. Они успешно выполняли свою деятельность, и я не вижу смысла вводить ограничения исключительно для мужчин", — заявил депутат в эфире канала "Прямой".

По мнению Тетерука, Украина должна ввести визовый режим с Россией и "решить эту проблему раз и навсегда", пишет РИА Новости.

Как сообщало Накануне.RU, Киев запретил иностранцам выезжать в Крым, а российским мужчинам 16-60 лет - приезжать на Украину из-за введения военного положения в стране на 30 дней.

Отметим, что Петр Порошенко внес новый законопроект о введении военного положения, вместо того, что был предложен им ранее, который вводил военное положение на 60 дней, захватывая дату начала избирательной кампании по выборам главы государства.