01 Декабря 2018
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Политика Украина

Россиянкам предложили запретить въезд на Украину

Депутат Верховной рады Андрей Тетерук предложил запретить въезд на Украину россиянкам, поскольку они якобы могут заниматься шпионажем.
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"На протяжении последних лет мы были свидетелями, как в Соединенных Штатах задерживали именно женщин, которые шпионили на Российскую Федерацию, — это и Анна Чапман, и Мария Бутина. Они успешно выполняли свою деятельность, и я не вижу смысла вводить ограничения исключительно для мужчин", — заявил депутат в эфире канала "Прямой".

По мнению Тетерука, Украина должна ввести визовый режим с Россией и "решить эту проблему раз и навсегда", пишет РИА Новости.

Как сообщало Накануне.RU, Киев запретил иностранцам выезжать в Крым, а российским мужчинам 16-60 лет - приезжать на Украину из-за введения военного положения в стране на 30 дней.

Отметим, что Петр Порошенко внес новый законопроект о введении военного положения, вместо того, что был предложен им ранее, который вводил военное положение на 60 дней, захватывая дату начала избирательной кампании по выборам главы государства.

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Россиянкам предложили запретить въезд на Украину

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Теги: украина, въезд, военное положение, рада



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