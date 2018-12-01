Умер экс-президент США Джордж Буш - старший

Сорок первый президент США Джордж Буш - старший скончался в возрасте 94 лет, говорится в заявлении его сына Джорджа Буша — младшего.

"Джен, Нейл, Марвин, Доро и я с прискорбием сообщаем, что, прожив 94 выдающихся года, скончался наш дорогой отец", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter центра Буша-младшего, пишет РИА Новости.

Напомним, Буш занимал пост главы государства в 1989-1993 гг. Его международная политика была отмечена военными операциями, проведенными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы).