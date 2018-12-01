01 Декабря 2018
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Происшествия Сибирский ФО

В Омской области поезд сошел с рельсов: часть вагонов опрокинулась

Сегодня ночью в Омской области сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда. Уральское следственное управление на транспорте проводит доследственную проверку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел сегодня ночью на перегоне "станция Мангут – станция Называевская" Омской области. С рельсов сошли нескольких груженых вагонов грузового поезда, часть вагонов опрокинулась. Жертв и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.

В числе сошедших с рельсов вагонов было несколько платформ с военной техникой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

"30 ноября при сходе с рельсов товарного поезда в Омской области сошли несколько платформ с гусеничной военной техникой, следовавших в железнодорожном составе на ремонтный завод. Никто из личного состава караула не пострадал. После проведения ремонтно-восстановительных работ платформы с техникой будут отправлены к месту назначения", - приводит агентство сообщение пресс-службы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Тюменского следственного отдела на транспорте.

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В Омской области поезд сошел с рельсов: часть вагонов опрокинулась

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Теги: сход с рельсов, поезд, вагон, омская область



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