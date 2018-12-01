Путин и Трамп поздоровались на саммите G20

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп поприветствовали друг друга на саммите G20 в Аргентине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщало Накануне.RU, полноформатная встреча глав государств планировалась на саммите Групп двадцати в Аргентине. Однако Трамп отменил встречу после того, как ознакомился с докладом по ситуации в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили государственную границу России, позже моряков задержали.

Владимир Путин и Дональд Трамп просто поздоровались, возможности пообщаться у них не было, отметил Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.