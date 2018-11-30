30 Ноября 2018
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"Грубое нарушение прав" и "угроза окружающей среде". Жильцы дома возле Свердловской филармонии обратились в Бюро Захи Ходид

Жильцы пятиэтажного дома №40 по улице Карла Либкнехта, который хотят снести из за филармонии, обратились к авторам проекта строительства нового зала учреждения.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, новый зал филармонии должен появиться в границах улиц Карла Либкнехта — Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской. Там же хотят построить подземный переход и уменьшить площадь сада Вайнера — часть благоустроят, а часть используют в качестве входной группы в концертный корпус. В конце прошлого месяца стало известно о намерении жильцов дома написать обращение к архитекторам из бюро Захи Ходид.

дом на ул. Карла Либкнехта, 40(2018)|Фото: Накануне.RU

По словам проживающей в доме Анны Литвак, ответа из британской организации так и не поступило. Текст обращения женщина опубликовала на своей странице в Facebook.

"Наш дом находится в хорошем состоянии (в 1998 официальный уровень износа был 24%, а в 2000 году были заменены все внутренние коммуникации дома, в ближайшие годы в доме проведут другие работы согласно программе капитального ремонта), — отмечается в письме. — В доме проживают, в основном, пенсионеры и молодые семьи с детьми. Практически для всех жителей дома известие о предстоящем его сносе стало трагической новостью! Особенно учитывая то, что мы не были об этом официально оповещены ни Дирекцией Свердловской Государственной Филармонии, ни Администрацией Города. О планах сноса нашего дома мы узнали из местной прессы".

По мнению жильцов пятиэтажки, реализация данного проекта является "грубым нарушением прав" проживающих в ней граждан. Их просьба к архитектурному бюро Захи Хадид заключается в размещении нового зала филармонии "в месте, где не будут нарушаться права частной собственности и не будет нанесён ущерб для исторически сложившейся архитектурной среды".

Кроме того, со ссылкой на "недавние европейские исследования" и "исследования в области политики" отмечается, что такой крупный строительный проект грозит ростом уровня выбросов CO2 и загрязнителей воздуха вокруг места расположения нового зала филармонии из-за необходимости сноса объектов транспортной и строительной деятельности.

"Это окажет значительное дополнительное негативное воздействие на окружающее население и окружающую среду, — подчёркивается в обращении жильцов дома. — Это также осложнит и без того тяжёлую транспортную и логистическую ситуацию в центре города из-за дополнительной транспортной нагрузки на несколько крупных улиц города".

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"Грубое нарушение прав" и "угроза окружающей среде". Жильцы дома возле Свердловской филармонии обратились в Бюро Захи Ходид

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Теги: Екатеринбург, Свердловская филармония, Карла Либкнетха, Бюро Захи Ходид



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