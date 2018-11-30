Путин подписал закон о поправках в бюджет 2018 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет 2018 года и на плановый период 2019-2020 годов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общий объём доходов бюджета, в соответствии с законом, увеличится на 1,874 трлн рублей — до 18,947 трлн. При этом общий объём расходов вырастет на 212,7 млрд руб. — до 16,808 трлн.

Также предусматривается рост профицита бюджета более чем в четыре раза — до 2,137 трлн руб.

В свою очередь, номинальный ВВП увеличится на 3% — до 2,9 млрд рублей.