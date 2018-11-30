«Эхо Москвы» в своем репертуаре. Место встречи для русофобов

Одним из парадоксов российской действительности можно считать так называемую профессиональную деятельность радио «Эхо Москвы» и одноименного интернет-ресурса. По крайней мере, некоторые коллеги из журналистского сообщества считают именно так. Интернет-издание "Журналистская правда" проанализировало только некоторые детали редакционной политики радиостанции.

Например, авторы «Эха Москвы», по данным издания, уже не раз были уличены в копировании материалов. Но вот перепечатка статей с запрещенного РКН сайта mbk.news - это уже перебор. В «Журналистской правде» этот ресурс назвали «информационным офшором». Получается, «Эхо» сыграло тут сыграло роль своего рода «домика» для тех, кто в нашей стране признан нежелательным.

"Журналистская правда" также считает, что «Эхо Москвы» не делает премодерацию комментариев, что вообще-то принято во всех российских СМИ после того, как соответственно были изменены законы. А в комментариях "Эха" легко найти эпитеты, идущие вразрез с УК РФ - «кацапы», «русня», «москали» и прочее. По сути, это откровенное разжигание межнациональной розни и унижение чести и достоинства граждан. Но, видимо, для представителей «Эха» такие высказывания – «свобода слова».

Более того, коллеги по цеху считают, что авторы «Эха Москвы» и сами нарушают законы. Вот, например, статья Андрея Иларионова «О целях Владимира Путина в «Керченском кризисе». Господин публицист, как обычно, обвиняет во всем президента РФ. Он не пишет «Россия», «Кремль», «Москва», как стоило бы. Иларионов приписывает все одному человеку. Разве это не оскорбление чести и достоинства в СМИ? Что вообще-то , по сути, нарушение закона РФ.

Эксперты "Эха Москвы" тоже крайне любопытны. "Журналистская правда" подчеркивает, что интервью и тексты часто пишут отъявленные русофобы. В пример приводится интервью украинского министра Владимира Омельяна. Его мнение оказалось единственно верное, иную точку зрения «Эхо Москвы» не предоставляет. Также автор публикации в "Журналистской правде" акцентирует внимание на том, что сайт "Эха" стал одной из рабочих площадок блогера Навального, так как ресурс регулярно выпускает конспирологические изыскания блогера и даже якобы это оплачивает. Мнение Навального также не поддается никакой критике на ресурсе.

При этом ни для кого не секрет, что владельцем радиостанции является «Газпроммедиа». А вот относительно финансирования у автора публикации в "Журналистской правде" есть данные, что основное финансирование поступает из американского Совета по вопросам вещания. К слову, именно эта организация спонсирует издание «Радио Свобода» и «Голос Америки».