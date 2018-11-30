30 Ноября 2018
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске мужчина в маске из фильма "Крик" ограбил магазин

В Челябинске полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в грабеже из магазина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Вечером в магазин пришел злоумышленник в маске из фильма "Крик", и, применив насилие не опасное для жизни и здоровья в отношении продавца, похитил из кассового аппарата около 300 рублей. В кассе было 17 тыс. руб., но продавец оказала активное сопротивление, и не дала похитить все деньги.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 22-летний местный житель. Мужчина уже отбывает условное наказание за совершение аналогичного преступления.

В ходе обыска у него дома, была обнаружена маска, которую злоумышленник пытался уничтожить и похищенные денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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В Челябинске мужчина в маске из фильма "Крик" ограбил магазин

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Теги: ограбление, магазин, продавец, полиция, уголовное дело,



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