Лучшим электромонтером Перми стал сотрудник Пермэнерго

Энергетик "Пермэнерго" стал победителем городского конкурса профмастерства "Лучший по профессии". В номинации "Электромонтер" первое место занял 29-летний Дмитрий Емельянов, слесарь КИП и автоматики филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго". Всего в данной номинации было заявлено 14 человек.

В конкурсе приняли участие молодые рабочие, представлявшие 9 крупных предприятий и 8 профильных образовательных заведений города. Соревнования прошли в пяти номинациях: "Контролер станочных и слесарных работ", "Электромонтер", "Станочник", "Лаборант-эколог, лаборант химического анализа", "Мастер производственного участка".

Поздравляя победителей и призеров, первый заместитель главы администрации города Перми Виктор Агеев сказал:

"Мне хочется поблагодарить промышленные предприятия, которые многое делают для того, чтобы молодые профессионалы, проявившие себя на этом конкурсе, были востребованы. Хотел бы поблагодарить участников конкурса – ваша квалификация и профессиональный уровень являются залогом того, что наш город будет передовым, успешным и счастливым".

Организатором состязаний выступил департамент культуры и молодежной политики администрации Перми и общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России" Основная цель конкурса – повышение престижа квалифицированного труда молодых рабочих и специалистов Перми, привлечение внимания общественности к профессиональным потребностям молодежи.

Конкурс профмастерства "Лучший по профессии" проводится в Перми на протяжении уже десяти лет. В нем принимают участие молодые (до 30 лет) рабочие и специалисты предприятий и организаций, а также учебных заведений.

Напомним, что в начале ноября текущего года Дмитрий Емельянов стал победителем корпоративного конкурса молодых электромонтеров. Церемония награждения победителей и призеров городского конкурса прошла во Дворце молодежи города Перми.