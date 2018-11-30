Ямальцы не останутся без электричества в морозы

Ямальцы не останутся без электричества в холода, заверили члены окружной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Директор окружного департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Дмитрий Афанасьев заявил, что все объекты энергетики и коммунального комплекса Ямала готовы к работе в осенне-зимний период, а котельные запущены во всех населенных пунктах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

"Для контроля за бесперебойной работой систем жизнеобеспечения в регионе действует многоуровневая система оперативного взаимодействия: организован круглосуточный мониторинг нештатных ситуаций в работе систем энергоснабжения при участии нашего департамента, центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, дежурных служб "Тюменьэнерго" и "Ямалкоммунэнерго", - сказал докладчик.

По словам руководителя профильного ведомства, все нарушения в системах электроснабжения устраняются оперативно. В основном они связаны с локальными повреждениями линий электропередач при неблагоприятных погодных условиях.

"Все ремонтные работы проводятся в установленные сроки, превышений регламентированного времени ограничения подачи электроснабжения, а также повреждения основного оборудования не зафиксировано", - добавил Дмитрий Афанасьев.

Исполнительный директор АО "Ямалкоммунэнерго" Максим Пономарев отметил, что основной вектор внимания на сегодняшний день направлен на электроснабжение сел Газ-Сале (Тазовский район) и Мыс Каменный (Ямальский район): в этих населенных пунктах установлены новые объекты генерации с расширенным составом аварийных защит, что провоцирует чувствительность к различным внешним воздействиям.

"Главная задача – обеспечить безопасность населения, и в этом вопросе не может быть мелочей. С наступлением зимних холодов этот вопрос становится чрезвычайно важным", - прокомментировал заместитель губернатора Михаил Каган.

Комиссия рекомендовала энергоснабжающим организациям тщательно расследовать все случаи отключения электричества. Главам муниципалитетов предложено проверить готовность к работе аварийных источников энергоснабжения и передвижных дизель-генераторов на объектах энергетики, коммунальной инфраструктуры и в социально значимых учреждениях.