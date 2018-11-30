30 Ноября 2018
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Политика Приволжский ФО Пермский край

Депутата Годсдумы от Пермского края отстранили от руководства ОНФ

Депутат Госдумы от Пермского края Дмитрий Сазонов выведен из состава центрального штаба ОНФ. Решение принято по итогам съезда движения, передает корреспондент Накануне.RU.
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Сазонов вошел в состав центрального штаба в 2016 г., тогда же он стал депутатом Госдумы. На выборы в 2016 -м году он пошел будучи сопредседателем пермского регионального отделения ОНФ.

Смена состава центрального штаба в ОНФ объясняют ротацией. Единственным представителем региона в органе является глава краевой общественной организации "Счастье жить" Анастасия Гилева.

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Депутата Годсдумы от Пермского края отстранили от руководства ОНФ

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Теги: Дмитрий Сазонов, центральный штаб ОНФ



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