Польша заявила о "постепенном восстановлении Российской империи"

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что имеет дело с "постепенным восстановлением Российской империи". Об этом сообщает Польское радио.

Такой вывод Блащак сделал из введения на Украине военного положения в связи с задержанием ее кораблей, нарушивших российскую границу. По его словам, "российские войска уже официально атакуют Украину".

Как сообщало Накануне.RU, украинский президент Петр Порошенко объяснил введение военного положения в стране "угрозой полномасштабной войны" с Россией.