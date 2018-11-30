На "УралАЗ" в Миассе будет создано до 300 новых рабочих мест

В Миассе на "УралАЗ" будет дополнительно создано 200-300 новых рабочих мест. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Бориса Дубровского с руководством предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Борису Дубровскому продемонстрировали технику, в которой в качестве моторного топлива используется компримированный природный газ.

Как отметил глава области, на предприятии возобновляется полномасштабный бизнес: торговый дом, конструкторская часть.

"Миасский автозавод будет не просто одним из производственных цехов группы, а полнофункциональным бизнесом. Это плюсом даст от 200 до 300 новых рабочих мест – хорошо как для Миасса, так и для области", – подчеркнул Борис Дубровский.