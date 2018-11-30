30 Ноября 2018
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Образование Курганская область

В нескольких школах Кургана объявлен карантин

Сразу в нескольких курганских школах ввели карантин из-за резкой вспышки заболеваемости ОРВИ.

В гимназии №31, а также в школах №52 и 7 закрыты по 50 классов, сообщили Накануне.RU в администрации города.

Также частично закрыты для посещения группы в детском саду №90 "Радуга".

Неделю назад до 1 декабря карантин по пневмонии был введен в 19-ой городской гимназии, по ОРВИ - в 5-ой и 20-ой школах.

Напомним, обычно карантин в общеобразовательных школах вводится в феврале.

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В нескольких школах Кургана объявлен карантин

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Теги: ОРВИ, школа, карантин



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