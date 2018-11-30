Лучшие бильярдисты собрались в Тюмени на чемпионате мира

Тюменская область впервые принимает чемпионат мира по бильярдному спорту. В соревнованиях участвуют 93 спортсмена из 16 стран. Чемпионат проходит на 12 столах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Участие в торжественной церемонии открытия чемпионата принял губернатор Александр Моор. Он отметил, что мастерство, которое демонстрируют лучшие спортсмены-бильярдисты, – результат упорных тренировок и сообщил, что любит смотреть бильярд по телевизору.

"Поражают техника и мастерство, которых достигают и мужчины, и женщины в этом виде спорта. Это только внешне кажется, что все легко и красиво. Но тот, кто попробовал играть в бильярд, понимает, сколько трудов, усилий, напряженных тренировок требуется для того, чтобы достичь такого уровня", - заявил глава региона.

Президент федерации бильярдного спорта России Павел Завальный высоко оценил организацию чемпионата мира, отметив, что от участников турнира не поступало никаких жалоб.

Финальные матчи чемпионата, в которых определятся чемпионы мира среди мужчин и женщин, пройдут 1 декабря.